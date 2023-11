Elicottero della Guardia costiera di Catania soccorre marinaia di MSC Virtuosa

Nella mattinata di Mercoledì 8 Novembre, la base Aeromobili Guardia Costiera di Catania ha ricevuto una chiamata di intervento per l’evacuazione di un membro dell’equipaggio di una nave da crociera, MSC Virtuosa. La Sala Operativa della Direzione Marittima di Reggio Calabria richiedeva l’intervento di un mezzo aereo dopo aver sentito il parere del Centro Italiano Radio Medico (CIRM), l’ente designato per l’assistenza alle unità navali in navigazione.

La necessità dell’evacuazione nasceva dalla grande distanza dalla costa e dalle lunghe tempistiche per un trasporto presso un presidio ospedaliero della diciannovenne, la quale da diverse ore avvertiva sintomi tali da far presagire un sospetto di meningite.

L’elicottero Nemo 08, decollato dall’aeroporto di Catania Fontanarossa, si è diretto sul punto di intervento, a 110 miglia nautiche ad Est dalla Costa Catanese e a circa 100 miglia nautiche della Costa Calabrese, a largo di Capo Spartivento,.

Il recupero è avvenuto intorno alle ore 12, interessando il ponte dalla nave che la sera precedente era partita dal porto di Napoli, diretta poi al porto greco de Il Pireo, svolgendo il trasbordo nel minor tempo possibile, per garantire la massima velocità di evacuazione e trasporto, fondamentali per soccorsi di natura sanitaria.

L’elicottero AW139 - Guardia Costiera ha condotto la donna in pericolo presso l’Ospedale civile “Cannizzaro” di Catania, affidandola dunque al personale sanitario del 118, per accertare le cause del malore e garantire le cure necessarie.