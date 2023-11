Tremila persone in piazza a difesa dell'ospedale di Sciacca

Circa tremila persone sono scese in strada, oggi, a Sciacca, per una manifestazione in difesa dell'Ospedale "Giovanni Paolo II", promossa da comitati e associazioni e sostenuta da 19 sindaci della provincia di Agrigento di comuni come Alessandria della Rocca, Burgio, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia, Sciacca e Villafranca Sicula.

Presenti anche i deputati regionali Michele Catanzaro, Margherita La Rocca Ruvolo, che è anche sindaco di Montevago, e Carmelo Pace, oltre a sindacati, studenti e tanti cittadini.

I manifestanti hanno chiesto "maggiore attenzione da parte della politica regionale e dell'Asp rispetto alle condizioni dell'ospedale di Sciacca, che oggi presenta numerosi reparti in difficoltà organizzativa".