Modica, "Giornate Grimaldiane" al via nel palazzo della Fondazione Grimaldi

La Società Modicana per la Storia Patria, la Fondazione Giovan Pietro Grimaldi e l'Opera Pia Michele Grimaldi, sabato 11 novembre alle ore 17:00, nei saloni del palazzo della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi daranno l'avvio ad un'attività storico-culturale che era già stata preannunciata nei mesi precedenti su piattaforme dedicate on line, e cioè quella relativa alla storia della famiglia aristocratica dei Grimaldi di Modica, alle loro origini e sviluppo politico amministrativo e patrimoniale nel territorio e nel tessuto sociale di Modica e della Contea di Modica, a partire dal 1564 alla prima metà del Novecento.

Sono in programma e dedicate all'evento cinque giornate, così dette "Grimaldiane", ma se ne prevede una sesta nel periodo estivo, con l'intervento di altri due storici modicani che al momento sono impossibilitati ad intervenire, in quanto fuori dal territorio nazionale. Nell'intermezzo di queste cinque giornate vi saranno due mostre all'interno del Palazzo della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi che potranno essere visitate dal pubblico gratuitamente.

Si partirà dunque sabato 11 Novembre alle ore 17:00 con quattro interventi sulle origini e lo sviluppo nei secoli della famiglia Grimaldi, dal "Patriarca" Agostino fino all'ultimo suo erede vivente a Catania, del primogenito ramo, quello chiamato poi dal 1680 circa prima di Mineo (CT) e poi di Catania dall'Ottocento (dei baroni di Xirumi e principi di Serravalle), per poi terminare a giugno 2024 con altri 4 interventi su alcuni aspetti peculiari della famiglia in ambito politico e amministrativo ed ecclesiastico rispetto alla Città di Modica e quindi della Contea ed a personaggi di spicco della famiglia nell'ambito della letteratura locale.

Periodicamente e a ridosso delle singole giornate saranno pubblicati i tempi, le modalità, gli interventi e i relatori presenti.

La prima giornata, nello specifico, prevede i seguenti interventi:

Agostino il patriarca della Famiglia Grimaldi di Francesco Pellegrino, Ricercatore, Archivista e Ispanista;

Radicamento e sviluppo della Famiglia aristocratica dei Grimaldi a Modica (XVI-XX secc.) del dr. Carmelo Cataldi;

Il I ramo della Famiglia Grimaldi: I principi, baroni di Serravalle, Nixima e Xirumi del m.se Salvatore Palmeri di Villalba;

Il IX Ramo dei Grimaldi in Sicilia del Prof. Calogero Rotondo;

Nel 2024, al termine di tutto il programma di studio, ricerca e divulgazione, sarà realizzata un'opera collettanea in due volumi a futura memoria delle attività storico-culturali realizzate durante l'arco temporale dell'evento.