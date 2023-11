Merce 'taroccata' in valige, sequestro allo scalo di Catania

Un centinaio di articoli - tra cui diversi orologi 'Rolex e capi di abbigliamento e di pelletteria di note griffes, tutti sprovvisti di giustificativi di spesa e/o di accompagnamento che ne provassero originalità e provenienza -è stato sequestrato nell'aeroporto di Catania da militari dellaGuardia di finanza e da personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad alcuni passeggeri, alcuni dei quali italiani, al rientro da viaggi turistici o di lavoro in Paesi extra-europei. Otto in totale i sequestri - sette di natura amministrativa e uno di natura penale - effettuati dai militari, che hann odenunciato una persona e comminato sanzioni amministrative pecuniarie per cifre comprese tra i 100 ed i 7.000 euro.