Guidava ubriaco e aggredisce i poliziotti: arrestato 31enne a Palermo

La polizia di Stato ha arrestato un giovane di 31 anni di Carini accusato di danneggiamento, lesioni, violenza e minacce. L'automobilista a bordo di una Lancia Musa durante unc ontrollo è stato trovato con un tasso alcolemico oltre la soglia consentita. Non appena ha compreso che i poliziotti gli stavano ritirando la patente ha iniziato a colpirli e danneggiare la volante. Ha aggredito anche gli operatori sanitari del 118 che erano stati chiamati per soccorrere l'automobilista e gli agenti. Il gip di Palermo ha convalidando l'arresto, ha disposto per lui l'obbligo di firma tre volte a settimana.