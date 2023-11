Aeroporti, Assoimprese: "Col caro voli, conseguenze negative sul turismo

Più di 300 euro per un biglietto di sola andata per trascorrere le festività natalizie a casa. È il caro voli che impazza e che riguarda in particolare le isole, come la Sicilia. Nonostante il governo regionale siciliano abbia da mesi ingaggiato una battaglia con le compagnie aeree la situazione è ancora decisamente allarmante". Così In una nota Assoimprese Sicilia."Ci arrivano quotidianamente segnalazioni anche dai nostri associati di prezzi assolutamente folli per i biglietti aerei a dicembre con destinazione le città siciliane - dice Mario Attinasi presidente di Assoimpresa - purtroppo non siamo competitivi con le altre mete turistiche e il governo regionale dovrà cercare di fare di tutto per risolvere una volta per tutte un problema che ci portiamo da sempre e mai nessun governo regionale o nazionale ha affrontato con la giusta determinazione. La Sicilia e i siciliani meritano di essere trattatati alla stessa stregua di altre regioni Italiane dove il settore del turismo rappresenta un pezzo importante del sistema produttivo e dove il turismo appunto diventa un volàno straordinario per lo sviluppo economico e sociale".