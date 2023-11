Ponte di Messina, Cateno De Luca a Genova: il piano Salvini non serve a nessuno

"Non voglio il ponte sullo stretto di Messina perché non risolve i problemi della mancanza dell'alta velocità ferroviaria in Sicilia e della presenza della monorotaia dei Borboni. Nel 2006 manifestavo per il corridoio Berlino-Palermo che includeva il ponte, altri facevano i balletti per invocare l'eruzione del Vesuvio e dell'Etna per bruciare i napoletani e i siciliani". Così il sindaco di Taormina nonché leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca attacca il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini dal palco del convegno 'La buona amministrazione' organizzato a Genova da otto liste civiche. De Luca ricorda che "il progetto del corridoio Berlino-Palermo nel 2006 includeva il ponte sullo stretto, la strategia europea prevedeva un cofinanziamento dell'intero asse ad alta velocità fino a Villa San Giovanni sostituendo la monorotaia dei Borboni che ancora abbiamo in Sicilia". "Un ponte così come pensato oggi non serve a nessuno, - denuncia - da amministratore locale mi fa rabbia. I soldi per l'alta velocità ferroviaria in Sicilia non ci sono. I soldi per sostituire la monorotia neppure".