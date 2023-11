Belpasso, ruba 8 fusti di concime dall'azienda del vicino: denunciato

I Carabinieri di Belpasso hanno acquisito una denuncia di furto da un 62enne imprenditore agricolo, il quale ha riferito che giorni addietro, approfittando del fatto che durante la mattinata tenesse il cancello aperto della sua impresa, qualcuno era entrato nel deposito della sua azienda e non essendovi nessuno dei suoi operai in giro, ha colto l’occasione per rubare 8 fusti contenenti ognuno 30 litri di concime liquido particolarmente costoso e difficile da trovare in Sicilia. I Carabinieri hanno voluto approfondire la questione ed hanno attivato immediatamente indagini al fine di poter risalire all’autore del furto e recuperare la refurtiva. In effetti nel giro di poco tempo, grazie alla visualizzazione delle telecamere della zona, alle dichiarazioni degli altri agricoltori operanti in zona ed una serie di indagini effettuate, gli investigatori sono risaliti ad un casolare di campagna, in contrada Pulce, di proprietà di un 56enne pregiudicato e poco distante dall’azienda dove era avvenuto il furto, dove presumibilmente erano state nascoste le taniche di concime. I Carabinieri hanno perquisito il casolare ed hanno trovato nascoste nel sottotetto le 8 taniche di concime, ancora piene del loro contenuto e riconosciute grazie alla descrizione e alle fotografie fornite dal denunciante, al quale sono state restituite al fine di poter proseguire a lavorare i propri terreni, mentre il 56enne è stato denunciato per ricettazione.