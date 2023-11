Vittoria, straniero espulso rientra in Italia: arrestato

I carabinieri di Vittoria, durante l’espletamento dell’attività di controllo del territorio, transitando nel centro storico si sono insospettiti notando uno straniero in evidente stato di ebrezza. Pertanto decidevano di procedere al controllo identificando lo straniero in A.M., tunisino, 57 anni, sprovvisto di validi documenti che attestassero l’autenticità delle sue generalità. Conseguentemente i militari, al fine di definire con maggiore chiarezza l’identità dello straniero e la sua esatta posizione sul territorio, hanno deciso di sottoporlo alle procedure di fotosegnalamento. Tali attività hanno permesso di accertare che ad A.M. erano attribuite numerose identità diverse e che nei sui confronti era stata già eseguita una espulsione disposta dal Prefetto della Provincia di Lucca nel mese di giugno 2022.

I militari, dalla correlazione delle informazioni emerse dalle attività di identificazione con l’oggettiva presenza del tunisino sul territorio nazionale, hanno comprovato l’illegale rientro dello stesso sul territorio italiano in violazione del provvedimento eseguito nei suoi confronti. Pertanto i Carabinieri, terminate le formalità di rito, hanno proceduto a deferire A.M. in stato di arresto all’Autorità Giudiziaria per il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano prima del termine prescritto.

L’Autorità Giudiziaria, in sede di rito direttissimo per la convalida dell’arresto, ha confermato la misura precautelare applicata dai Carabinieri e disposto nei confronti di A.M. la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa della definizione del successivo processo.