Quei tesori di Acate "prigionieri": il Comune vuole liberare i mosaici della Villa Romana

Che strano destino per le potenzialità turistico-culturali di Acate! Il Castello dei Principi di Biscari è una meraviglia, ma ahimé non può mostrare ai tanti visitatori, domenicali e non solo, nessun mobile risalente all’epoca dei Paternò Castello. La città si onora di avere dato ai natali allo scultore di fama nazionale Giovanni Cilio, ma ad eccezione del busto del professore Enzo Maganuco custodito nella Biblioteca civica, non è possibile ammirare nessun’altra sua opera.

In passato ogni tentativo di interloquire con i “custodi” di quei pezzi della storia locale è stato frustrato da vari impedimenti, ma ogni Amministrazione Comunale ha il dovere di riprendere i fili di quei discorsi interrotti. E sembra che ci siano tutte le buone intenzioni.

Un primo ed interessante passo è quello che sta intraprendendo l’assessore alla Cultura Giuseppe Raffo, che assieme al consigliere Giuseppe Failla, ha chiesto alle Autorità competenti che sia restituito alla cittadinanza di Acate il prezioso mosaico trafugato anni addietro dalla villa romana di contrada Cozzo Cicirello: “Stimolati dal signor Giovanni Zambuto, appassionato di storia locale e conoscitore dei luoghi, ci siamo presentati ai funzionari della Soprintendenza, che hanno espresso compiacimento e incredulità in quanto non era mai accaduto che rappresentanti del Comune di Acate si interessassero dei beni archeologici ritrovati nel territorio e custoditi in varie esposizioni museali. Siamo stati invitati a valorizzare le nostre ricchissime risorse di epoche differenti e a tutelare ciò che è sopravvissuto agli scavi clandestini. Ci siamo impegnati pertanto – aggiunge Raffo - a restaurare il mosaico interessando una ditta specializzata. L’opera troverà una degna sistemazione al Castello in uno spazio a lui dedicato”.

La porzione di pavimento, risalente V-VI secolo d.C e i cui frammenti sono custoditi in una scatola, è costituita da una trama di grandi formelle ottagonali e da raffigurazioni di soggetti animali e antropomorfi. Dopo il furto fu ritrovata in Germania, nel 2005, all’interno di un’ auto a Monaco di Baviera.

In contrada Cozzo Cicirello, località acatese non lontana dal litorale, sulla sponda sinistra del fiume Dirillo, fu accertata la presenza di un insediamento indiziato da una villa di età medio-imperiale e della relativa necropoli, e che presumibilmente si protrasse fino all’età bizantina.

(La foto del mosaico è tratta dal sito internet La Sicilia in Rete)