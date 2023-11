Comiso, travolto dal crollo di un muro in contrada Cicogna: muore 70enne

Schiacciato dal crollo di un muro in contrada Cicogna, in territorio di Comiso: è morto così un uomo di 70 anni che, nel pomeriggio, stava eseguendo dei lavori in un terreno di sua proprietà. L'allarme è stato dato da un amico della vittima che è stato soltanto sfiorato dal crollo ed è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo senza vita dell'uomo, seppellito da un grande mucchio di pietre. Sono intervenuti anche due ambulanze del 118 e i carabinieri di Comiso. Indagini in corso per chiarire i particolari del mortale infortunio.