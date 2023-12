Strage di cani da tartufo in Molise: 1300 avvelenati

Novembre è stato un mese tragico per gli avvelenamenti dei cani. Secondo le stime raccolte dall'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Aidaa dall'analisi degli articoli di giornali e dalle pagine social "sono stati circa 1.300 i cani avvelenati nello scorso mese con le situazioni più critiche in Calabria e la punta di circa 40 cani avvelenati e diversi morti nella sola provincia di Catanzaro, dove proprio nei giorni scorsi l'ultimo caso riguarda l'avvelenamento di alcuni cani a Falerna, ma anche nel capoluogo". "Il secondo avvelenamento di massa - prosegue Aidaa - riguarda i cani da tartufo, sono infatti circa una trentina quelli avvelenati a San Pietro Avellana in provincia di Isernia, dove appare evidente che gli avvelenamenti possono richiamarsi o ad una lotta tra tartufai o all'azione di un folle. Gli altri avvelenamenti sono avvenuti in maniera sparsa e purtroppo abbastanza univoca in tutto il territorio italiano con punte in Calabria, Sicilia e Campania.