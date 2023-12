Modica, si concludono le presentazioni in Sicilia del primo romanzo di Pippo Pollina

Si concludono a Modica, il 5 dicembre, alle ore 19,30, le presentazioni in Sicilia del primo romanzo di Pippo Pollina, L’altro, che dedica un’attenzione particolare alla sua terra d’origine, nostra terra, raccontata da due prospettive diverse, dall’interno e dall’esterno del suo mondo. Pubblicato da Squilibri, il racconto si articola lungo due storie in apparenza senza alcuna connessione tra loro.

A Modica, il 5 dicembre, alle ore 19,30, Pippo Pollina sarà all’Auditorium Pietro Floridia (piazza Matteotti, per discutere del suo romanzo con il giornalista e critico Mario Bonanno, mentre l’attrice Gisa Sammito leggerà alcune pagine del libro. E la scelta di Modica, per chiudere questo primo giro di presentazioni nell’isola, è tutt’altro che casuale. L’evento è organizzato da Casa Don Puglisi, uno spazio di accoglienza che da oltre trent’anni si occupa di mamme e bambini in difficoltà, celebrando ogni giorno i valori della solidarietà trasmessi dal sacerdote del quartiere Brancaccio di Palermo, ucciso dalla mafia nel settembre 1993. A Pino Puglisi, peraltro, Pollina ha dedicato una sua canzone, “E se ognuno fa qualcosa”, in occasione del Premio internazionale Beato Padre Pino Puglisi che gli è stato conferito nel 2009, assieme a Pietro Mennea. Durante la presentazione a Modica, Pippo Pollina eseguirà alcuni brani del suo repertorio, chiudendo la serata proprio con la canzone dedicata a Don Pino Puglisi. Ingresso libero