Scuola, più soldi ai prof del Nord? La Cgil: Schifani non può restare in silenzio

- "Ancora misure indegne che spaccano il Paese. Schifani pensa di continuare a restare in silenzio? Presidente è ora di uscire dalla comfort zone e di fare sentire la voce dei siciliani che non ci stanno a restare zitti di fronte a una deriva che porterà la Sicilia allo sbando". Lo dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, a proposito della proposta della Lega, approvata dal Governo, di stipendi maggiorati ai professori del Nord. "Dopo l'autonomia differenziata - osserva Mannino - siamo alle gabbie salariali. Ma quando calcolano i costi della vita, tengono presente i costi che i siciliani devono sopportare per un sistema dei trasporti insufficiente, per una continuità territoriale non garantita, per la sanità pubblica che non garantisce il diritto alla salute, per la mancanza di servizi e di un welfare adeguato? E' ora di alzare la testa - conclude Mannino - e dire tutti 'ora basta'. La Cgil non intende fermarsi, la mobilitazione continuerà".