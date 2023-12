Coppia tedesca derubata a Noto, cittadino di Rosolini li aiuta al posto delle istituzioni

Una coppia di turisti tedeschi difficilmente dimenticherà la disavventura che gli è capitata a Noto. Allo stesso tempo avranno modo di ricordare con piacere la generosità di un uomo di Rosolini che li ha aiutati a superare il peggio. La notizia risale a sabato scorso, ma soltanto stamattina la si è appresa. I turisti decidono di visitare e fare un bagno nella spiaggia di Marinella. La giornata è invitante, la temperatura è mite, e non ci pensano più di tanto ad immergersi nel mare cristallino della Marinella. All'uscita dall'acqua, la sgradita sorpresa. I ladri approfittando della loro ingenuità, si sono impossessati del loro zaino. Così la coppia rimane, senza denaro, carte di credito e le chiavi dell'auto che avevano preso a noleggio. E' stato un rosolinese, Antonio Cucuzza, 42 anni, che si è messo a disposizione dei turisti, aiutandoli. Cucuzza telefona al sindaco di Noto, Corrado Figura e gli espone l'accaduto. La coppia non sà dove dormire, dove mangiare e neanche come fare per far partire l'auto. Manca la rapidità dell'intervento, così Cucuzza a sue spese, li porta in un B&B, poi in un posto per mangiare, dai carabinieri per esporre denuncia e gli presta dei soldi per potere affrontare l'emergenza. Il sindaco si fa sentire con Cucuzza 3 giorni dopo affermando di non avere trovato l'ospitalità che la coppia chiedeva. "I turisti erano già partiti ed i soldi che ho anticipato mi sono stati restituiti con un bonifico - racconta Cucuzza - Quel che mi dispiace è la brutta figura fatta dall'istituzione Comune. I due ragazzi sono tornati in Germania portandosi un brutto ricordo di Noto e della Sicilia".