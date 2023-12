Ruba cassetta delle offerte in una chiesa di Palermo

Ha rubato i soldi dell'offertorio nel giorno dell'Immacolata nella chiesa di Sant'Espedito in via Nicolò Garzilli, una zona centrale di Palermo. Secondo quanto ricostruito, il furto sarebbe avvenuto durante la celebrazione della messa delle 12.15, quando un uomo, dopo aver poggiato il giubbotto sopra la cassetta, se l'è portata via, e nessuno in un primo momento se ne sarebbe accorto. A raccontare la dinamica alla polizia sarebbero stati alcuni testimoni.