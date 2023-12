In casa deteneva le munizioni del poligono di tiro, denunciato a Catania

Un vero e proprio arsenale di oltre 200 cartucce di vario calibro e marche e' stato trovato dai Carabinieri della squadra Lupi del Comando provinciale di Catania, nel corso di una perquisizione in casa di un 60enne nel quartiere Pigno di Catania. I sospetti sull'uomo erano emersi da un monitoraggio delle cartucce sparate dagli utenti di un poligono del quale l'uomo addetto alla bonifica. I militari si sono accorti che il 60enne usciva dal tiro a segno con alcune buste sospette, e l'altra sera e' quindi scattata la perquisizione: all'interno di una cassetta in legno poggiata su un mobile della cucina c'erano 109 cartucce browning calibro 7,65, 24 luger calibro 9, 39 cartucce G.F.L. calibro 9x21, oltre a svariate cartucce winchester 9x21, Smith&Wesson calibro 40 e marca Fiocchi calibro 12 a palla. Le munizioni erano suddivise accuratamente in diverse scatole a seconda della marca, segno evidente che fossero destinate al mercato illegale e pertanto sono state tutte sequestrate. L'uomo e' stato denunciato per "detenzione illegale di munizionamento".