Frigintini ko a Misterbianco ( 2 a 1) recrimina per 2 rigori non dati

Seconda sconfitta consecutiva per il Frigintini nel campionato di Promozione. I rossoblù sono stati sconfitti per 2 a 1 sul campo del Misterbianco ma possono recriminare si alcuni episodi dubbi: un gol non convalidato malgrado il pallone avesse oltrepassato la linea bianca della porta dei locali, e due rigori negati. Al di là delle recriminazioni, per la squadra di Samuele Boncompagni è tempo di lasciarsi alle spalle un periodo sfortunato e ricominciare a macinare punti e gioco.

MISTERBIANCO CALCIO 2

FRIGINTINI 1

Misterbianco calcio: Biondi, Acquaviva, Gennaro, La Magna, Giacone, Russo, Lauria, Neri, Inserra, Caruso, Guerra. In panchina: Borgese, Marino, Ferlito, Mascara, Nicotra, Orofino, Spina, Mirabella. All. Mario Currò

Frigintini: Caruso, Assenza, Rosa, Buscema, Pianese, Wally, Ravalli, Fusca, Drago, Noukri, Gambuzza. In panchina: Ruffino, Blandino Pricone, Avola, Firera, F. Barresi, Giurdanella, D. Calabrese. All. Samuele Buoncompagni

Arbitro: Pierluigi Florena (Messina), Ass. Christian Pino (Barcellona P. G.) e Andrea Triolo (Acireale)

Reti: 40’ Giacone; 68’ Inserra; 80’ Barresi