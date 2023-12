Lotti e De Cesare vincono la maratona di Catania

Lorenzo Lotti dell'Asd Berunners è il vincitore della Naturosa Catania Marathon. Per l'atleta romagnolo è il quarto successo a Catania dopo quelli del 2018, 2019 e 2022.

Lotti, neo campione italiano della 100 km su strada, ha chiuso la gara in 2h35'21" precedendo sul traguardo il vicentino Federico Bordignon di Assindustria giunto con appena 63" di distacco. Terzo e primo dei siciliani Filadelfo Gaeta dell'Atletica scuola Lentini che ha chiuso in 2h43'17". Un migliaio i podisti al via alla manifestazione organizzata dall'Atletica Sicilia di Santi Monasteri.

Fra le donne vittoria per la milanese Marina De Cesare della Road runners club Milano che ha dominato dal primo all'ultimo metro chiudendo con il tempo di 3h19'25". Alle sue spalle Monica Ottobrini dell'Atletica Pavese che ha fermato i cronometri sul tempo di 3h23'25". Terza e prima delle siciliane Maria Nicotra dell'Atletica Sicilia in 3h32'24".

La Naturosa Catania Marathon ha visto al via anche gli iscritti alla 10,5 chilometri, vinta da Francesco Bruno in 35'27" e da Desiree Di Maria con 42'50", e alla mezza maratona con il successo che è andato a Corrado Mortillaro della Podistica Messina in 1h13'22" e ad Alessia Righetti del Team Misano in 1h28'37".