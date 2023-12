Pozzallo, maltrattava la madre che non gli dava soldi: arrestato 24enne

I carabinieri di Pozzallo hanno arrestato un 24enne pozzallese, celibe, disoccupato e con precedenti, accusato di maltrattare la madre. Il provvedimento è scaturito dopo l’ennesima violenza subita dalla donna a seguito del suo rifiuto di dare soldi al figlio.

I numerosi episodi di violenza perpetrati dal giovane nei confronti della madre hanno costretto quest’ultima a rivolgersi agli uomini dell’Arma che, a seguito delle denunce, hanno dapprima proposto un provvedimento di divieto di avvicinamento ed obbligo di allontanamento dalla casa familiare per poi richiedere in via d’urgenza la misura cautelare della custodia in carcere. L’Autorità Giudiziaria ha dato seguito alla richiesta dei carabinieri per cui è stato disposto l’aggravamento della misura cautelare precedentemente emanata. Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Ragusa.