Lions Club Lentini, successo della Giornata di screening dell'udito

“Per I soci del Lions Club di Lentini è stato un onore poter aiutare il prossimo e mettere a disposizione un utile servizio alla comunità”. Lo ha detto il presidente del Lions club di Lentini Vincenzo Cappello ha conclusione della giornata di screening dell’Udito effettuato sul camper messo a disposizione dell’associazione Amplifon. L’iniziativa promossa dal club service di Lentini è stata organizzata in collaborazione con Amplifon e patrocinato dal Comune è inserito nell’area service Promozione “Area Salute” del distretto Lions 108Yb Sicilia, guidato dal Governatore Daniela Macaluso, coordinatore Giuseppe Daidone e delegato “Screening Udito” Giuseppe Reale. Allo screening si sono sottoposti trenta cittadini di Lentini, Carlentini e Francofonte. Dal controllo è emerso che tre dei trenta utenti dovranno approfondire con un controllo specialistico per problemi all’udito. Alla giornata, oltre al presidente Cappello, hanno partecipato il presidente della VII Circoscrizione Distretto Lions 108YB Giacomo Di Miceli, il primo e secondo vice presidente del club di Lentini Maria Teresa Raudino, il past presidente Angelo Lopresti, referente per la VII e VIII circoscrizione Gmt/Get, il delegato del Governatore per il service “Educazione civica” Elisa Lombardo, il componente del comitato per le problematiche del terzo settore Francesco Belfiore. Gli screening sono stati compiuti dal dottore Giuseppe Reale, il quale ha accettato con gioia di poter aiutare persone di diversa età a sottoporsi al controllo. “Altri screening per attività di prevenzione – ha detto il presidente Vincenzo Cappello - sono previsti nei prossimi mesi, in linea di continuità con le iniziative avviate dal nostro club”.