Salvini: per ponte normale Calabria-Sicilia mettano fiches

"Un piccolo contributo richiesto a Sicilia e Calabra mi sembra banale, che ci mettano una piccola fiche è normale".

Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, alla presentazione del volume: 'Fatti per unire.

Ponti nell'arte tra Messina, Roma, Genova e il fiume Kwai', circa i finanziamenti per il Ponte sullo Stretto. "Le grandi opere le fai perché sei convinto che portino sviluppo. Non ho nessuna voglia di fare polemica", ha aggiunto Salvini, sottolineando che "è il ponte degli italiani che non solo unisce Villa San Giovanni con Messina ma è un corridoio che unisce l'Europa ed è un ponte che la stessa Europa ci chiede da decenni".