Sindacati: bene progetti di sviluppo dei porti di Catania e Augusta

In una nota congiunta Filt Cgil ,Fit Cisl e Uil Trasporti di Catania e Siracusa dichiarano di sostenere il progetto di sviluppo dei porti di Augusta e Catania e di "credere fortemente nell'importante progetto che prevede, tra l'altro, l'implementazione dei servizi di interesse generale attraverso una proposta di project financing". "Abbiamo anche analizzato - sottolineano i sindacati dei trasporti - i chiarimenti che l'Autorità di sistema portale della Sicilia Orientale ha fornito nel tempo alle nostre legittime perplessità, trattandosi di una iniziativa per la prima volta di grande portata a cui questi territori non sono abituati. Crediamo fortemente che il rilancio dei nostri due porti passi anche dalla valorizzazione dei servizi e soprattutto che tali iniziative possano dare concrete risposte alla sete occupazionale delle nostre province, in particolare a quei lavoratori che hanno perso l'occupazione negli anni scorsi al Porto di Catania a causa dell'abbandono di due importanti società armatoriali, la Caronte&Tourist e la Tirrenia". "Ringraziamo per l'attenzione dimostrata alle richieste dei lavoratori il presidente dell'Autorità di sistema portuale d iSicilia Orientale Augusta-Catania Francesco Di Sarcina e i sindaci d iCatania Enrico Trantino, e di Augusta, Giuseppe Di Mare".