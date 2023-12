Acate, Vincenzo Carnemolla miglior arbitro siciliano

Il miglior arbitro siciliano è acatese. Si chiama Vincenzo Carnemolla e ha 23 anni. Al XXI Premio Nazionale del Calcio Siciliano, la fortunata rassegna ideata e organizzata a Vittoria da Claudio La Mattina, ha ricevuto dal collega Simone Sozza, della sezione di Seregno, il riconoscimento per la stagione 2022/2023.

Carnemolla, che studia Scienze Motorie all’Università di Catania, dopo avere iniziato a tirare calci a un pallone, come il nonno Vincenzo apprezzato giocatore dell’Acate, ha scelto di fare inverce il direttore di gara e ora arbitra in Eccellenza.

Per la sezione di Ragusa è stato selezionato per il progetto Uefa Talent & Mentor 2022-2023, partecipando a Coverciano al raduno dello stesso progetto dedicato agli arbitri presso il Centro Tecnico Federale.