Catania, aveva un cacciavite con calamita: denunciato 41enne

Nel corso del pomeriggio, personale delle Volanti durante il normale servizio in piazza Dei Martiri a seguito di un controllo, denunciava in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli un 41enne pregiudicato catanese.

Lo stesso è stato fermato alla guida di un’autovettura, e dopo aver proceduto ad una perquisizione, all’interno del portabagagli veniva rinvenuto un cacciavite modificato e flessibile, con calamita; tale arnese, opportunamente sequestrato, di cui l’uomo non riusciva a fornire plausibili giustificazioni in ordine al suo possesso, oltre alla sua destinazione naturale, viene spesso utilizzato dai malfattori per facilitare l’apertura di veicoli per procedere al loro furto, o al furto di quanto si trova al loro interno.