Ragusa, primo incontro di operatori e dirigenti delle Ipab

Tutto pronto per il primo incontro dei componenti dei cda, operatori e dirigenti delle Ipab (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) di Sicilia in programma domani, sabato 16, a Ragusa nella sede dell’Assap opere pie riunite di via Eugenio Criscione Lupis 99. A dare il via ai lavori sarà il presidente dell’Assap Lupis-Boscarino-Moltisanti, Giulio Maltese. “Mi preme evidenziare – sottolinea Maltese – che quello che si terrà domani mattina è un primo incontro interlocutorio tra tutte le parti interessate, una presa di coscienza sulle problematiche esistenti che ci darà modo di predisporre una piattaforma di richieste da sottoporre all’attenzione dei rappresentanti delle istituzioni interessate, a cominciare dal Governo regionale, nel corso di una due giorni che promuoveremo nei prossimi mesi sempre a Ragusa. Sarà, insomma, una prima presa di coscienza su come migliorare i servizi da erogare alle persone così come rientra nelle finalità primarie delle Ipab. L’incontro di domani, è bene precisarlo a scanso di equivoci, avrà una valenza precipuamente tecnica”.