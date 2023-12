Sicilia Regione gastronomica d'Europa 2025, Sammartino: buon riconoscimento

''E' la prima volta che una regione italiana viene scelta come regione europea della gastronomia''. Lo afferma a Catania l'assessore regionale all'Agricoltura in Sicilia, Luca Sammartino. ''E' un grande riconoscimento all'impegno degli agricoltori siciliani - aggiunge- alla bellezza dei nostri paesaggi e alla straordinaria capacità che la nostra terra ha di raccontarsi in una storia che e' quella della nostra regione che mette assieme paesaggi e monumenti e che fa assaggiare alle tavole italiane la capacità dei nostri cuochi e chef - evidenzia il vice presidente della Regione- che trasformano una materia prima coltivata nella varietà della bio diversità siciliana che esalta sapori e gusti e che racconta la bellezza di una terra''. ''Una terra- conclude Sammartino- che tra isole ed aree interne ha tanto da dare e che da oggi diventa simbolo dell'Europa che dal meridione riesce a coniugare storia e tradizione diventando regione gastronomica d'Europa 2025''.