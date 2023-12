Strada si spacca a Palermo a causa del maltempo

"A causa della pioggia di questa notte, nel tratto centrale di strada che conduce dalla via Giuseppe Pitrè alla piazza Pietro Micca si è aperta una spaccatura al centro della carreggiata, all'altezza della caserma dei Vigili del fuoco". Lo rende noto il consigliere comunale Antonino Abbate di "Lavoriamo per Palermo".

"In mattinata - aggiunge - ho informato le autorità competenti che tempestivamente stanno risolvendo. Le linee Amat cambieranno il percorso: da via Maddalena si dirigeranno verso il corso Calatafimi. Si comunica, altresì, che nessun mezzo pesante potrà passare da quel tratto, fino alla fine del ripristino e dell'intervento. Insieme al consigliere circoscrizionale Antonino Minnone invito i cittadini residenti ad attenersi a quanto comunicato e garantisco che tempestivamente sarà risolto il disagio".