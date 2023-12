Pallamano, Handball Scicli Social Club gioca a Palermo

Dopo il successo casalingo di sabato scorso l’Handball Scicli Social Club si reca sul campo del Cus Palermo, che occupa l’ultimo scalino della graduatoria del campionato di Serie B Drago. Si tratta dell’ottava giornata di andata, comunque, l’ultima gara del 2023, dopo ci sarà una pausa lunga che vedrà le compagini ferme fino al 20 gennaio 2024, quando mancano tre giornate al giro di boa. Durante la settimana i ragazzi si sono allenati sotto l’attenta guida di Giovanni Marino con molta attenzione, anche se a ranghi ridotti per via delle assenze di alcuni atleti alle prese con noie muscolari. Assenze che Marino spera di recuperare in vista della lunga trasferta a Palermo, in modo da poter disporre di una panchina lunga per far respirare gli atleti che potrebbero segnare momenti di stanchezza. Tornare con un successo non è cosa proibitiva a patto che si giochi con equilibrio e la giusta cattiveria sportiva, perché la compagine palermitana, seppur in fondo alla classifica, giocherà davanti al proprio pubblico con il massimo impegno.

La partita si gioca al Palacus di via Altofonte, con fischio d’inizio alle 19,15. Sarà la coppia arbitrale Campagna e Romeo a dirigere la gara, con il commissario di campo Cosenza. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale 85 di Tele Tris e sulla pagina social di Figh Area 9 Sicilia.