Piazze di spaccio a Ragusa, intensificati i controlli vicino alle scuole

Prosegue l'attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato in provincia, finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti per porre un freno al mercato dello spaccio e contrastare il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani. Nell'ambito di tale attività nei giorni scorsi a Ragusa le Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico assieme ad equipaggi della Squadra Mobile e con il supporto delle unità cinofile antidroga della Questura di Catania, hanno attuato mirati servizi di controllo del territorio e di polizia giudiziaria, con accurate perquisizioni personali e locali nell'ottica della prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. In tale contesto, i controlli sono stati estesi anche nei pressi degli istituti scolastici per prevenire il fenomeno della cessione di sostanze stupefacenti agli studenti durante l'intervallo e all'uscita da scuola.