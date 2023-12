Quattrocento chili di dinamite per abbattere ecomostro di Crotone

Il Tricolore spicca su una delle finestre di Palazzo Mangeruca. Tra pochi minuti l'ecomostro che da decenni deturpa la costa ionica crotonese sarà abbattuto con 400 kg di dinamite in microcariche. La demolizione della struttura sottratta alla 'ndrangheta, è tanto importante quanto ecosostenibile, programmata per eliminare ogni impatto di detriti e polveri sull'ecosistema che circonda l'immobile. Incaricata di bonifica ed eliminazione degli ecomostri con la tecnica innovativa della demolizione controllata è la Società Impresa Lavori Stradali Srl, operativa in Calabria dal 1989. L'impresa è affiancata dalle società partner Deam Ingegneria srl, Deton srl e Misiano Ingegneria srl e dal supporto di 40 maestranze tra operai e tecnici specializzati. Tra questi anche 6 fochini, veri protagonisti di questo momento storico in quanto saranno loro a far brillare le cariche.