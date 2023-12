Basket, la Virtus Ragusa sconfitta a Piazza Armerina

Terza sconfitta stagionale per la Virtus Ragusa, che cade al PalaFerraro, contro la Siaz Piazza Armerina, nella tredicesima giornata del campionato di B Interregionale (girone H). Ragusa, che rinuncia per infortunio a Calvi e Vavoli, gioca una partita a strappi, spreca un vantaggio di 11 punti a metà del terzo quarto e deve arrendersi in volata. Non bastano i 20 punti di Brown e i 18 di Gaetano alla squadra di coach Recupido che scivola al secondo posto in classifica, assieme a Capo d’Orlando, sconfitta in casa dalla Viola.

“E’ stata una bella partita, di grande livello, non so quante se ne vedano di questo genere nella categoria superiore - commenta coach Gianni Recupido (nella foto) -. Siamo soddisfatti per aver fatto una grande prestazione, faccio i complimenti ai ragazzi, anche se all’inizio eravamo un po’ slegati e abbiamo giocato poco da squadra. Siamo stati bravissimi a riprenderla, ma nel finale abbiamo sbagliato tre difese importantissime e forse è questo il motivo della sconfitta. Spero ci serva da stimolo per migliorare. Le sconfitte devono aiutarci a crescere ed abituarci a un livello di stress e tensione emotiva che da troppo tempo forse non affrontavamo”

Siaz Piazza Armerina-Virtus Ragusa 93-89

Siaz Piazza Armerina: Savoca ne, Incremona, Rotondo 22, Genovese, Occhipinti 5, Minore 3, Laganà 25, Gloria 2, Ivanisevic 7, Musikic 17, Giampieri ne, Scerbinskis 12. All.: Diamante

Virtus Ragusa: Brown 20, Piscetta 11, Epifani, Cioppa 14, Simon 14, Cascone ne, Guccione ne, Sorrentino 12, Gaetano 18, Mirabella ne, Guastella ne. All.: Recupido

Arbitri: Cappello di Porto Empedocle e Mameli di Augusta

Parziali: 24-18; 43-47; 65-68.