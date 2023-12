Tentato furto in una gioielleria di Scicli, allarme di Confcommercio

Torna l’emergenza criminalità in città. Il presidente sezionale Confcommercio Scicli, Daniele Russino, manifesta la propria solidarietà ai titolari della gioielleria di corso Mazzini che, durante la notte, hanno subito il tentato furto nella propria attività di corso Mazzini. “E’ andata male – spiega Russino – ai due individui che, intorno alle 3,30, con un palanchino, stavano cercando di scardinare la saracinesca e rompere il vetro della porta d’ingresso del negozio perché qualcuno se n’è accorto e ha dato l’allarme. Restano, però, i danni subiti dall’attività e la percezione di quel senso di insicurezza che ci spinge a chiedere maggiore attenzione alle forze dell’ordine il cui lavoro non si discute perché sappiamo che mettono sempre in campo la massima abnegazione e grande professionalità. Di quando in quando, episodi del genere, nella nostra città (l’ultimo di cui ho memoria risale al marzo scorso), si verificano e ci spingono a sollecitare, anche nei confronti dell’amministrazione, l’adozione di quei dispositivi legati alla videosorveglianza che devono ormai fare parte della programmazione necessaria a evitare situazioni con cui nessuno vuole fare i conti. I danni causati dalla criminalità, come in questo caso, non possono diventare un peso in più da sostenere per gli operatori commerciali che già fanno i conti con diversi problemi per cercare di mantenere dritta la barra della propria attività. Sono certo che non mancheranno, a tal proposito, le risposte da parte di chi di competenza”.