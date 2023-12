Opere Pie di Sicilia lanciano l'allarme: gli ultimi rischiano di rimanere ultimi

Gli ultimi rischiano di restare ultimi. Soprattutto se non ci saranno proposte concrete per risollevare chi ha bisogno di aiuto speciale da questo status. E’ stato questo il senso della “fotografia” scattata nel corso del primo incontro dei componenti dei cda, operatori e dirigenti delle Ipab della Sicilia che si è tenuto sabato scorso nella sede dell’Assap opere pie riunite Lupis-Boscarino-Moltisanti a Ragusa e che è servito per tracciare una linea guida delle proposte da presentare alla politica. A portare i saluti del Comune di Ragusa l’assessore ai Servizi sociali Elvira Adamo. Quelli della diocesi il vicario, mons. Roberto Asta. E’ stato il presidente dell’Assap, Giulio Maltese, ad aprire i lavori e, nel ribadire l’aspetto meramente tecnico del confronto, a sottolineare: “Cominciamo a conoscere più da vicino quali sono le problematiche vere e proprie di questi enti, soprattutto quelle legate all’erogazione dei servizi senza che ci siano riscontri economici adeguati. I debiti sono molti. Ecco perché vogliamo predisporre un pacchetto di richieste da sottoporre all’attenzione della politica”. Il dirigente generale del dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali dell’assessorato regionale, Maria Letizia Di Liberti, ha chiarito che il patrimonio immobiliare è enorme. “La Sicilia – ha spiegato – fa i conti con donazioni e lasciti di notevole spessore da parte di famiglie patrizie. E però le Ipab isolane hanno per metà una situazione finanziaria molto grave, mancanza di liquidità e, quindi, impossibilità a rimettersi in sesto mentre l’altra metà ha una condizione economica positiva, avendo rimesso in sesto i conti, avendo adibito tutti i locali ad assistenza agli anziani piuttosto che ad assistenza ai minori. Hanno valorizzato non solo il patrimonio immobiliare ma anche le professionalità presenti. Per le Ipab senza possibilità di ripresa, ci siamo adoperati per la riqualificazione del personale che aveva i requisiti e voglia di scommettersi per poi vedere di predisporre una mobilità verso le Asp”.

Tra gli interventi di rilievo quello di Federico Bergaminelli, giurista d’impresa-avvocato dei dati. Il sociologo Giovanni Iacono, in rappresentanza di Federsanità Anci, ha parlato del benessere degli ultimi, priorità di aziende e Comuni. “Ragusa – ha detto – ha un indice di vecchiaia di 181,8. L'invecchiamento della popolazione produce la cronicizzazione delle malattie, l'incremento della dipendenza dai farmaci, la necessità della cura e della “presa in carico”.