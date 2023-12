Domani a Roma i funerali dell'attore Lo Monaco

Verranno celebrati domani a mezzogiorno nella chiesa degli Artisti, a Roma, i funerali dell'attore floridiano, Sebastiano Lo Monaco, scomparso nella notte tra venerdì e sabato nel suo appartamento nella capitale, dopo un ricovero in un ospedale, della capitale dove non gli erano state date speranze di vita. Sebastiano Lo Monaco già da tempo lottava contro un male incurabile ed il suo destino di fine vita era già segnato. Grande il cordoglio registrato a Siracusa, dove l'assessore alla Cultura Fabio Granata, ha lanciato l'idea di intitolare il teatro comunale di Ortigia all'attore di Floridia.

Dopo il rito funebre, il feretro sarà trasferito in Sicilia. A Floridia si terrà una cerimonia religiosa per ricordare l'uomo e l'attore che non c'è più.