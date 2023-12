Siracusa, Fanfara carabinieri suona in piazza Santa Lucia

L’evento musicale della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, per il concerto in onore della Santa Patrona della Città di Siracusa che avrà luogo domani 19 dicembre 2023, alle ore 20.00, nella Piazza di Santa Lucia, alla Borgata, sarà diretto dal Luogotenente Paolo Mario SENA, Maestro e Capo Fanfara.

Il programma prevede l’introduzione con l’Inno del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, del Maestro Direttore d’Orchestra Paolo Mario SENA e si susseguiranno i brani:

L’ELISIR D’AMORE - G. DONIZETTI;

Atto 1 “Marcia d’Ingresso di Belcore”

Atto 2 “Nr. 6 Coro d’Introduzione”

CAMPANE A SERA, Op. 316 (1916) - Vincenzo BILLI;

EGYPTISCHER MARSCH, Op. 135 - J. STRAUSS;

VEDRAI , VEDRAI, per Sax Soprano Solista - L. TENCO/Arrangiamento P. SENA;

INNO ALLA VERGINE IMMACOLATA “ Frottola d’Isnello “- Autore IGNOTO;

NUOVO CINEMA PARADISO - Colonna Sonora - E. MORRICONE;

OVER THE RAINBOW From “The Wizard of Oz” - E.Y. HARBURG-H. ARLEN;

WHEN I’M SIXTY-FOUR - J. LENNON/P. MC CARTNEY;

LA FEDELISSIMA (Marcia d’Ordinanza dei Carabinieri) - L. CIRENEI;

INNO NAZIONALE ITALIANO - MAMELI/NOVARO.