Crisi alla Abramo, proclamati 2 giorni di sciopero a Crotone

Convocare un tavolo urgente sulla vertenza dei lavoratori della Abramo Customer Care esplosa all'improvviso lunedì scorso.

E' quello che hanno chiesto con una lettera inviata stamani al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ed all'assessore al lavoro Giovanni calabrese, le segreteria regionali Slc-Cgil Fistel-Cisl Uilcom-Uil Ugl-Telecomunicazioni che, intanto, hanno proclamato uno sciopero per l'intero turno di lavoro per il 20 e 21 dicembre.

A seguito della decisione comunicata da Tim di cessare una serie di commesse all'azienda calabrese, da giorno 1 gennaio 2024, ben 493 lavoratori delle sedi di Catanzaro, Montalto Uffugo, Crotone e Palermo saranno posti in cassa integrazione a 0 ore.

La Abramo CC, che è in amministrazione straordinaria a seguito della procedura fallimentare che ha portato a mettere all'asta l'azienda, rischia seriamente di chiudere per sempre.

"Questa situazione - scrivono i sindacati ad Occhiuto - renderà praticamente impossibile la procedura di vendita dei complessi aziendali e di conseguenza la salvaguardia dei 1.100 lavoratori attualmente occupati.