Vertenza Petrolchimico a Siracusa, sindacati confermano l'agitazione

Non c'è ancora soluzione per la vertenza dei metalmeccanici del petrolchimico di Siracusa. Oggi Confindustria e Federmeccanica Siracusa e Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm regionali e provinciali sono tornati al tavolo di confronto. Ne è scaturito solo un rinvio alla metà di gennaio, quando le associazioni datoriali dovrebbero presentare una loro proposta. I sindacati hanno confermato lo stato di agitazione dei lavoratori e il blocco degli straordinari, che dura ormai da oltre due mesi. "Abbiamo ribadito le nostre richieste - dicono i segretari generali della Fiom Sicilia e della Fiom di Siracusa, Francesco Foti e Antonio Recano -, innanzitutto che a tutti i lavoratori, dunque anche a quelli assunti dopo il 2014, venga riconosciuto il contratto integrativo dei manutentori che operano all'interno del petrolchimico. Si tratta di una discriminazione tra vecchi assunti e lavoratori assunti successivamente inaccettabile, che deve essere sanata". "Inoltre chiediamo che ci sia un integrativo nuovo e per tutti - concludono Foti e Recano -, con miglioramenti salariali per contrastare un'inflazione galoppante che sta mettendo in seria difficoltà i lavoratori. Auspichiamo che si possa andare a una conclusione positiva della vertenza".