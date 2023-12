Finanziaria Sicilia, Dipasquale (Pd): nessun ostruzionismo dalle opposizioni

"Negli ultimi giorni l'assessore all'Economia Marco Falcone ha messo in piedi una farsa: quella delle opposizioni 'cattive' che intenderebbero fare ostruzionismo all'approvazione della Finanziaria. Nulla di più falso: quando ci sono stati in ballo gli interessi dei siciliani, come nel caso delle variazioni di bilancio, siamo stati noi a consentire l'approvazione di misure importanti". Lo ha detto il deputato del Partito democratico all'Ars, Nello Dipasquale, nel corso della discussione generale su bilancio e finanziaria. "Siamo davanti a una manovra da un miliardo e 109 milioni di euro - ha ricordato Dipasquale rivolgendosi al governo -, non avete più scuse: è vostra la responsabilità per quei temi che non hanno trovato posto nell'articolato". Dipasquale si è poi rivolto alle associazioni di categoria che in questi giorni hanno chiesto l'approvazione della Finanziaria entro il 31 dicembre: "L'atteggiamento ostruzionistico non ci appartiene, quelle di Falcone sono sonore bugie di un assessore capriccioso". Il deputato del Pd ha infatti spiegato: "Avevamo proposto la data del 7 gennaio, che non richiede alcun esercizio provvisorio e non provoca alcun danno, ma Falcone vuole a tutti i costi una medaglietta inutile, quella del 31 dicembre. Con il suo atteggiamento, l'assessore all'Economia è riuscito a compattare le opposizioni e a tenere in ostaggio la sua stessa maggioranza".