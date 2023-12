Cna Siracusa plaude la Finanza dopo blocco vendita truffaldina sul web

"Esprimiamo profonda soddisfazione e sinceri complimenti alla Guardia di Finanza di Siracusa, e in particolare al Maggiore Claudio Trombadore, per l'efficace operazione condotta ieri, che ha portato al fermo di un'attività di vendita tramite diretta social di merce contraffatta”.

Lo dichiara Gianpaolo Miceli, Segretario provinciale di CNA Siracusa.

“Questa operazione – continua Miceli – sottolinea l'importanza cruciale della lotta all'abusivismo e della difesa della legalità, aspetti fondamentali per il corretto funzionamento del mercato e la tutela delle imprese oneste. La vendita di merce contraffatta non solo danneggia i consumatori, ma mina anche la salute economica delle imprese legittime, in particolare quelle artigiane e piccole imprese che sono il cuore pulsante dell'economia locale.”

“CNA Siracusa – conclude Miceli – riconosce e apprezza l'impegno costante delle forze dell'ordine nel proteggere il mercato dalla concorrenza sleale e nel garantire che la legalità sia sempre al primo posto. Queste azioni sono essenziali per mantenere condizioni e regole di mercato uguali per tutti, all’interno delle quali le imprese possano prosperare e contribuire allo sviluppo economico della nostra regione.”