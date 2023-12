Catania, dal 29 dicembre la raccolta delle arance rosse

Diana, "Grande abbondanza d ifrutti e di qualità"Al via il 29 dicembre la stagione della raccolta dell'Aranciarossa di Sicilia Igp. Come da consolidato calendario di produzione le prime arance rosse di Sicilia a essere raccolte saranno quelle della varietà Moro, dal 4 gennaio, sarà il turno della varietà regina, la Tarocco. Infine, dal 16 febbraio arriveranno le arance Sanguinello. "Veniamo da una campagna, quella del 2022- 2023 - afferma il presidente del Consorzio di tutela, Gerado Diana - in cui abbiamo commercializzato 28 mila tonnellate di prodotto. Ben 23mila sono state consumate in Italia e all'estero come frutto fresco, 5 mila sono state trasformate in succhi d'arancia, particolarmente apprezzati dagli sportivi e da consumatori attenti alle qualità dell'Arancia rossa di Sicilia Igp". "