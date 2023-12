Due scosse di terremoto sono state registrate oggi dall’Ingv in provincia di Ragusa. La prima scossa di magnitudo 2.2 a Vittoria alle 11,33, la seconda di magnitudo 3 alle 12,34 a Chiaramonte. La prima non è stata avvertita dalla popolazione, la seconda è stata avvertita soprattutto ai piani alti delle abitazioni. Ventuno i chilometri di profondità per la prima scossa, 23 per quella avvertita a Chiaramonte.