Acate, al Castello la seconda edizione del "Presepe degli artisti": inaugurazione a Natale

Con artisti provenienti da tutte le province siciliane, e alcuni stranieri da tempo residenti in provincia di Ragusa, la seconda edizione del Presepe degli Artisti, che sarà inaugurata ad Acate, alle ore 19 del giorno di Natale, compie un salto qualitativo. La Natività sarà rappresentata al Castello dei Principi di Biscari in varie forme artistiche, dalla tradizionale pittura alla fotografia, dall’informatica alla musica, in quello che già si annuncia come un evento, fruibile fino al 3 gennaio.

Ne è convinto Marco Iacono, ideatore dell’iniziativa e affermato scultore egli stesso: “Quest’anno, dopo il taglio del nastro e i saluti istituzionali, il professore Alfredo Campo terrà una conferenza sull’arte sacra, all’interno della quale il professore Angelo Iemolo parlerà del rapporto dei giovani con l’arte. Novità assoluta un’installazione realizzata dai bambini della scuola dell’Infanzia “De Amicis”, al termine di una breve processione. Invito i cultori e appassionati dell’arte a visitare questa meravigliosa collettiva, espressione dei talenti presenti nel territorio”.

La mostra gode del patrocinio della Regione Sicilia e del Comune, assessorati alla Cultura e allo Sport, in collaborazione con l’associazione “Acate eventi cultura e spettacolo”.