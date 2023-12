Nicita (Pd) a Rosolini dai migranti: "Negati i diritti umani"

Il senatore del Pd Antonio Nicita ha presentato una interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in merito alle "gravi condizioni" in cui si trovano i migranti ospiti del centro di accoglienza per minori che si trova a Rosolini, nel Siracusano. Nella struttura, aperta nell'agosto scorso per fronteggiare l'emergenza sbarchi in Sicilia, vi sono 180 persone a fronte dei 50 posti disponibili, con picchi fino a 210 presenti nei periodi di maggior crisi, "cui non e' fornito un adeguato approvvigionamento idrico idoneo, con solo cinque docce e una distribuzione di acqua per sole tre ore al giorno; inoltre i minori dormono su brandine, non sono disponibili spazi comuni per la mensa ne' per svolgere attivita' educative e ricreative" spiega il senatore del Pd, Antonio Nicita. Secondo le informazioni fornite dall'esponente del Pd, i minori sarebbero privi di coperte, vestiti e prodotti igienici in quantita' sufficiente, non risulterebbe garantita un'adeguata assistenza psicologica, "benche' molti dei minori accolti abbiano subito gravi traumi e in alcuni casi portino sul corpo i segni delle torture subite e versino in uno stato depressivo". L'altro aspetto sollevato dal senatore e' la presunta mancanza di supporto legale ai minori. A quanto pare, non avrebbero ancora avuto la possibilita' "di nominare un tutore, di presentare la richiesta del permesso di soggiorno per minore eta', ovvero la domanda di protezione internazionale. I minori vivono in condizioni tali da prefigurare una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all'articolo 3, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo". Nell'interrogazione, si chiede di sapere "quali iniziative necessarie ed urgenti il ministro dell'interno intenda intraprendere al fine di garantire che ai minori presenti presso la struttura di primissima accoglienza di Rosolini siano immediatamente garantite condizioni di accoglienza tali da rispettare i diritti fondamentali loro riconosciuti dalla normativa nazionale e sovranazionale".