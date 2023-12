Forza Italia. Giovani attivisti di Avola in visita all'Ars

Una giornata "istituzionale" per Federico Aparo, Giuseppe Lentini e Damiano Mazzone, tre giovani attivisti di Forza Italia di Avola, che ieri, accompagnati da Riccardo Gennuso, hanno visitato l'Assemblea Regionale Siciliana, dove hanno incontrato il capogruppo di FI Stefano Pellegrino ed altri parlamentari e dove hanno assistito ai lavori di discussione della Finanziaria.

"Una esperienza emozionante - dichiarano i tre - di cui ringraziamo l'on. Gennuso e che ci convince ancor di più a proseguire il nostro impegno all'interno di Forza Italia e di farlo per rafforzare la voce dei giovani a tutti i livelli di rappresentanza politica e amministrativa. Durante la visita all'ARS abbiamo potuto constatare quanti giovani ricoprono ruoli anche di grande responsabilità; uno stimolo a coinvolgere ancora più ragazzi e ragazze della nostra comunità per affermare un nostro ruolo da protagonisti."

L'onorevole Riccardo Gennuso ha sottolineato "la grande energia e passione che giovani come questi possono portare nel mondo della politica e delle istituzioni. Il loro entusiasmo è la conferma di come Forza Italia sia un partito giovane e aperto ai giovani, che possono far sentire la propria voce e contribuire allo sviluppo delle politiche per il bene delle nostre comunità."