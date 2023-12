Pd - Idea a Siracusa rilancia: pronti a esportare il nostro progetto nel territorio

Potrebbe essere stata una prova tecnica del Pd, in salsa siracusana, la convention che ieri sera, nella sala al terzo piano dell'ippodromo di Siracusa, ha visto all'opera il nuovo di avanza, con un pizzico d'esperienza che non guasta mai. A tenere banco, il sindaco di Floridia, Marco Carianni, quello di Canicattini Bagni Paolo Amenta (Esperienza e saggezza) ed il parlamentare dem all'Ars, Tiziano Spada, uno di quelli che pur stando all'opposizione del governi Schifani, riesce a fare arrivare finanziamenti per Floridia. Anche la Provincia era rappresentata, con Piergiorgio Gerratana, arrivato da Rosolini, Emilano da Pachino ed il gruppo consiliare di SIracusa, con l'avvocato Milazzo in testa, qualcuno anche da Carlentini.

"Unni a na ghiri", racconta Marco Carianni, innamorato del suo intercalare tra l'Italiano ed il siciliano, dicevano quando è nata Idea, quando 'mio fratello Tiziano' ,si è candidato all'Ars nel Pd. "Siamo qui, numerosi, più di prima, con un grande lavoro alle spalle per il bene della nostra Floridia. Ma il nostro progetto vogliamo esportarlo nell'intera provincia. Da Noi - ha detto Carianni - ci si avvicina per amicizia e spirito di sacrificio. Non non diamo, nè promettiamo posti di lavoro, oppure facciamo operazioni illegali. Questo lo abbiamo professato fin dal primo giorno."

A Paolo Amenta è toccato mettere in evidenza le difficoltà dei Comuni italiani. "Prima invogliavamo i cittadini a differenziare, perchè avrebbero pagato meno tributi. Adesso che sono stati superati i parametri, pagano di più". Tocca il tema della Sanità in Sicilia il deputato Spada, che in questo anno di governo Schifani, non ha fatto sconti alla maggioranza di Centro destra. "Stop alle lunghe attese - dice - e servizi garantiti ai cittadini. In Sicilia la Sanità non può continuare ad essere un poltronificio".