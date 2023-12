Non si rassegna alla fine della relazione: finisce ai domiciliari a Valverde

Arresti domiciliari per un 38enne accusato di maltrattamenti nei confronti della ex convivente. L'uomo, di Valverde, secondo quanto emerso dalle indagini delle indagini dei carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania, coordinate dalla procura etnea, gia' sottoposto al divieto di avvicinamento, non rassegnatosi alla fine del rapporto sentimentale con l'ex compagna 35enne, con la quale ha due figlie di 10 e 13 anni, ha continuato a fare telefonate, a inviare messaggi e a pedinarla. Frequenti le minacce inviate la telefonino: "Sangue te ne devo fare buttare! Il male che ti arrivera' neanche immagini da dove ti arrivera', devi piangere lacrime di sangue". Risale al 12 novembre il danneggiamento dello specchietto retrovisore dell'auto. Il veicolo, in particolare, era parcheggiato proprio davanti all'abitazione della vittima quando, intorno alla mezzanotte, la madre della 35enne, in quel momento ospite a casa della figlia, avrebbe notato l'uomo dalla finestra mentre si allontanava correndo, proprio dopo aver sentito uno strano rumore provenire dalla strada. L'escalation dell'aggressivita' ha indotto la 35enne a rivolgersi ancora ai carabinieri con l'attivazione delle previste procedure per la tutela delle "fasce deboli" che hanno consentito l'emissione del provvedimento cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.