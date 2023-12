La Volley Modica prepara la sfida interna del 26 con Palmi

La Volley Modica continua la preparazione in vista del match del 26 dicembre, quando i “Galletti” della Contea al “PalaRizza” alle 18, ospiteranno l'Omifer Palmi nel turno casalingo che chiuderà il girone di andata del campionato di serie A3.

Venerdì sera, squadra e dirigenti si sono ritrovati tutti insieme nella classica riunione conviviale natalizia, altro momento per rinsaldare un gruppo che quest'anno è coeso più che mai grazie al lavoro sinergico di tutti.

Uno degli atleti modicani che sta vivendo un buon periodo di forma è sicuramente il palleggiatore Pedro Putini (nella foto) che ci spiega come si sta vivendo questa sua seconda stagione a Modica.

“Il mio buon momento di forma – dichiara il palleggiatore brasiliano - è dovuto al fatto che il gruppo sta bene. La ricezione mi mette nelle condizioni ideali per innescare l'attacco che completa nel migliore dei modi il mio lavoro e quello di tutta la squadra. Contro Palmi - continua – sarà sicuramente una gara tosta perchè loro sono una squadra con grandi qualità anche fisica con ottimi muratori. Quindi mi aspetto una gara difficile e spero anche di offrire un grande spettacolo ai nostri tifosi che in questo girone di andata è stato importantissimo perchè con il loro sostegno siamo riusciti a superare anche momenti difficili e diciamo che loro sono stati il nostro settimo uomo in campo e – conclude Putini - spero che lo siano anche contro Palmi nonostante giocheremo in un giorno festivo”.