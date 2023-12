Siracusa, al tensostatico una grande festa di sport

E’ stata una grande festa di sport. Un centinaio di bambini e bambine di primo (nati tra il 2015 e il 2017) e secondo livello (2012-14) in rappresentanza di tutte le società della provincia di Siracusa, ha partecipato alla manifestazione di apertura dell’attività 2023-24 che si è svolta al pallone tensostatico di Siracusa. Nei piccoli campi ricavati sul gommato dell’impianto aretuseo hanno giocato in gare di 3 contro 3 per un torneo non competitivo di “Volley S3 – Gold”, propedeutico all’attività agonistica che inizierà a gennaio. Ad organizzare la manifestazione il Comitato Monti Iblei in collaborazione con la Genovese Eurialo Siracusa. Presente infatti anche il presidente Giovanni Giurdanella e altri dirigenti territoriali.

L’occasione è stata utile per realizzare una raccolta fondi per le spese mediche di una giovane donna siracusana, affetta da una patologia oncologica. “E’ stato bello vedere tanti bambini divertirsi all’interno di una struttura ormai pienamente recuperata – ha detto il vicepresidente della Genovese Eurialo Siracusa, Salvo Corso – Dopo anni di chiusura, il pallone tensostatico è stato sistemato e restituito alla città grazie all’intervento dell’assessore allo sport Giuseppe Gibilisco. Ringrazio anche quanti hanno donato qualcosa, partecipando alla gara di solidarietà a favore di questa nostra concittadina che intendiamo aiutare”.

Nel campionato under 16, la Genovese Eurialo Siracusa ha battuto in casa l’Holimpia 3-0.