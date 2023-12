Assoutenti, biglietti oltre 350 euro solo andata per le Isole

Brutte sorprese per i ritardatari che ancora non hanno acquistato un biglietto aereo per le isole, segnala Assoutenti: "chi prenota oggi un volo di sola andata per il 23 dicembre spende un minimo di 379 euro per la tratta Venezia-Cagliari, 358 euro per volare da Bologna a Cagliari, 353 euro da Bologna a Palermo, 340 euro da Genova a Catania, 335 euro da Genova a Palermo, 328 euro da Venezia a Palermo"."Anche dormire fuori risulterà sensibilmente più costoso: le tariffe di alberghi, motel, pensioni rincarano infatti del +9,2% rispetto allo scorso anno, mentre i prezzi dei pacchetti vacanza aumentano in media del 19,9%", conclude Melluso.